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مقتل 5 في تحطم طائرة عسكرية بالمكسيك

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

رويترز

الأحد 2019/5/26 01:38 صباحا بتوقيت أبوظبي

سقوط طائرة مكسيكية - رويترز

قالت البحرية المكسيكية، السبت، إن طائرة هليكوبتر عسكرية تشارك في عمليات لمكافحة حريق غابات تحطمت في وسط المكسيك، الجمعة، ما أسفر عن مقتل طاقمها من جنود البحرية المؤلف من خمسة أفراد.

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وأضافت أن الطائرة وهي من طراز إم.آي-17 سقطت على بعد نحو 89 كيلومترا شمالي مدينة جالبان دي سييرا بولاية كيريتارو، حيث كانت تشارك في إخماد حريق غابات هناك، دون أن تكشف عن سبب التحطم.

وذكر البيان أن فريقا للاستطلاع عثر على حطام من الطائرة في ساعة مبكرة من اليوم بعد تعليق أعمال الإطفاء خلال الليل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ووقف مسؤولون بينهم الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور دقيقة حداد على أرواح أفراد الطاقم بعد إعلان نبأ التحطم.

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