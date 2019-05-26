مؤتمر السلام الاقتصادي بالبحرين.. قطر ترفضه في العلن وتقبله سرا

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

حملة إعلامية ضخمة شنتها وسائل إعلام الدوحة على ورشة مؤتمر السلام الاقتصادي، أعقبها بيان للخارجية القطرية يرفض فيه ضمنيا المشاركة، لكن الأمر يبدو مختلفا كليا في السر، حيث كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن نية الدوحة المشاركة في الورشة.

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وفيما أصدرت وزارة الخارجية القطرية بيانًا في وقت باكر من السبت، تداولته وسائل الإعلام القطرية والمحللين والمغردين المقربون من النظام القطري بأنه بيان ضد المؤتمر ورفض لحضور قطر له، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن قطر كانت ثالث دولة تؤكد حضورها الورشة الاقتصادية الدولية، المقرر عقدها في البحرين، خلال يونيو المقبل، لبحث سبل ضخ استثمارات في المنطقة، وبخاصة فلسطين.

وأعلن بيان بحريني أميركي مشترك، الأسبوع الماضي، أن المنامة ستستضيف بالشراكة مع واشنطن، ورشة عمل اقتصادية تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، يومي 25 و26 من الشهر المقبل.

وتستهدف الورشة جذب استثمارات إلى المنطقة بالتزامن مع تحقيق السلام الفلسطيني الإسرائيلي، وذلك في أول فعالية أميركية ضمن الجزء الأول من مشروع السلام الأميركي الجديد.