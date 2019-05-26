حملة الإمارات لدعم الروهينغا تصل 40 مليون درهم في يومها الثاني

ووفقاً لتقرير لوكالة أنباء الإمارات، تجسد الحملة التي انطلقت على مستوى الدولة تضامن قيادة البلاد والشعب الإماراتي كله مع الأوضاع الإنسانية للاجئين المتأثرين من أحداث ميانمار و التي تزداد سوءا مع تفاقم معاناتهم الإنسانية .

وتتواصل فعاليات حملة الإمارات لأطفال و نساء الروهينغا غدا " الأحد" عبر البث الفضائي المشترك لعدد من تلفزيونات الدولة من الرابعة عصرا إلى السابعة مساء.

و تستمر الحملة خلال الاسبوعين المقبلين في تلقي تبرعات المانحين و الداعمين عبر منصات جمع التبرعات التي حددتها المؤسسات الإنسانية الإماراتية المشاركة في الحملة و على رأسها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وتهدف الحملة إلى توفير الاحتياجات الإنسانية للاجئين خاصة الاطفال والنساء في المجالات الغذائية والإيوائية والصحية والتعليمية والتنموية .