بحيرة ألغام تكشف جرائم الحوثي

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جدة - خالد شويل - الخليج 365 (جدة) تواصل المليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهاك القوانين الدولية الانسانية. تواصل المليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهاك القوانين الدولية الانسانية. حيث كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الالغام الارضية التي زرعتها المليشيا الحوثية، ضاربة عرض الحائط بكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم. وقامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الالغام في تلك المناطق.



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