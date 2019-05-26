شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيليون يحتجون على تحركات لمنح نتنياهو الحصانة من المحاكمة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (الأراضي المحتلة)

تظاهر آلاف الإسرائيليين اليوم (السبت)، احتجاجاً على خطوات تشريعية قد تمنح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حصانة من المحاكمة، وتحد من سلطة المحكمة العليا.

وشارك في المظاهرة كل أحزاب المعارضة تقريبا، ولم تحدد الشرطة عدد المشاركين. وقدر مصور من رويترز أن نحو 20 ألف شخص شاركوا في المظاهرة في حين قال منظمون إن عددهم بلغ 80 ألفاً.

ويتولى نتنياهو السلطة منذ عشر سنوات وقد فاز بفترة خامسة في أبريل على الرغم من إعلان المدعي العام الإسرائيلي في فبراير إنه يعتزم اتهامه بالاحتيال والرشوة. وتحوم شبهات حول رئيس الوزراء في ثلاث قضايا فساد.

وقد تعهد أنصار نتنياهو بالسعي للحصول على حصانة برلمانية له من المحاكمة أثناء وجوده في السلطة.