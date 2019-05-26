شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الهندي يكلف مودي بتشكيل الحكومة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (نيودلهي) كلف الرئيس الهندي رام ناث كوفيند رسميًا اليوم (السبت) رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي بتشكيل الحكومة الهندية الجديدة بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة. كلف الرئيس الهندي رام ناث كوفيند رسميًا اليوم (السبت) رئيس الوزراء الحالي ناريندرا مودي بتشكيل الحكومة الهندية الجديدة بعد فوز حزبه بالانتخابات البرلمانية الأخيرة. وقالت الرئاسة الهندية في بيان: إن الرئيس كوفيند عين مودي في منصب رئيس الوزراء، وطلب منه تقديم أسماء أعضاء حكومته وتوقيت أداء اليمين الدستورية. وكان حزب الشعب الهندي القومي (بهاراتيا جاناتا) الذي ينتمي إليه مودي فاز بولاية ثانية في الانتخابات البرلمانية في الهند.



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