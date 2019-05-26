شكرا لقرائتكم نائب عراقي: فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف النائب محمد الكربولي أن فيصل مسلح يعمل على الساحة العراقية أرسل رسالة تهديد بالقتل لرئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بسبب موقف الحلبوسي من الأزمة بين طهران وواشنطن. وأكد الكربولي بأنه تم اخبار قيادات بالحشد الشعبي وتحالف البناء بهذا التهديد.



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