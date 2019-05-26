مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين بقصف هيئة تحرير الشام لشمال حماة

استهدف مسلحون بلدتي عين الكروم والسقيلبية شمالي محافظة حماة السورية، بقصف أسفر عن مقتل أربعة مدنيين وسبعة جرحى، وفقًا لمركز المصالحة الروسي في ​سوريا​.

وأكد رئيس المركز الروسي للمصالحة بين الجهات المتحاربة اللواء فيكتور كوبتشيشين أن "في صباح يوم 25 أيار، قام مقاتلو تنظيم "​هيئة تحرير الشام​" بإطلاق صواريخ من الراجمات تجاه عين الكروم والسقيلبية في شمال محافظة حماة"، مشيرًا إلى أن "الإرهابيين أطلقوا أكثر من 20 صاروخًا خلال الهجمة".

وأضاف أن "العمل مستمر بشأن العفو عن الأشخاص الذين تهربوا من المهام العسكرية، بما في ذلك اللاجئون والأعضاء السابقون في ​الجماعات المسلحة​ غير الشرعية"، موضحا أنه "حتى تاريخ 24 أيار، عفي عن 58001 شخص".