قائد بالحرس الثوري الايراني: أي خطأ في حسابات الأعداء سيكلفهم ثمنًا باهظًا

حذر القائد في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​اللواء​ غلام علي رشيد، الأميركيين من "الوقوع في أي خطأ في حساباتهم ازاء قوة الشعب الإيراني"، مشيرًا إلى أن "ذلك سيكلفهم ثمنًا باهظًا"، لافتاً إلى أن "شعور الأعداء حيال صواريخنا بالغة الدقة و​الصواريخ​ المضادة للسفن يعود إلى إن إيران أصبحت ذات قوة صاروخية لا يمكن الاستهانة بها".

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