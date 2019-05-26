نائب عراقي: فصيل مسلح يهدد رئيس البرلمان العراقي بالقتل

كشف نائب عراقي لقناة "العربية" أن " فصيل مسلح يهدد رئيس ​البرلمان العراقي​ ​محمد الحلبوسي​ بالقتل"، مشيراً إلى أن "تهديد الحلبوسي جاء بسبب موقفه من الأزمة بين طهران وواشنطن".

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