ثلاثة جرحى بحادث سير على اوتوستراد الغازية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط ثلاثة جرحى في حادث سير وقع على اوتوستراد صيدا - الزهراني في محلة الغازية، بين سيارة نيسان جردوني وسيارة هوندا حمراء، حيث نقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى للعلاج.
وحضر إلى المكان خبير حوادث السير زاهر عنتر والقوى الأمنية التي فتحت تحقيقا بالحادث.
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