ثلاثة جرحى بحادث سير على اوتوستراد الغازية

أفاد مراسل "النشرة" في صيدا عن سقوط ثلاثة جرحى في ​حادث سير​ وقع على اوتوستراد صيدا - ​الزهراني​ في محلة الغازية، بين سيارة نيسان جردوني وسيارة هوندا حمراء، حيث نقل الجرحى الثلاثة إلى المستشفى للعلاج.

وحضر إلى المكان خبير حوادث السير زاهر عنتر والقوى الأمنية التي فتحت تحقيقا بالحادث.