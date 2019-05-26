شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مليار و83 مليون جنيه جملة موازنة "سلامة الملاحة البحرية" العام الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بلغت جملة موازنة الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية للعام المالى 2019/2020، 4 مليار و83 مليون و400 ألف جنيه مقابل 4 مليار و2 مليون و800 ألف العام المالي الجارى 2018/2019.

وبلغت جملة المصروفات بالموازنة المعروضة أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، نحو 245 مليون و500 ألف جنيه العام الجديد مقابل 202 مليون و355 ألف جنيه العام المالي الجارى، وتنقسم بواقع 107 مليون جنية للباب الأول (الأجور وتعويضات العاملين)، و36 مليون للباب الثاني (شراء السلع والخدمات) ومليون للباب الثالث (الفوائد)، و300 ألف للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية)، ومليون و200 ألف جنية للباب الخامس (المصروفات الأخرى)، و100 مليون جنية للباب السادس (الاستثمارات).

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فيما تنقسم الإيرادات والتي تبلغ 4 مليار و83 مليون و400 ألف، وتنقسم بواقع 3 مليار و874 مليون و823 ألف جنية (ضرائب) ، و208 مليون و577 ألف جنية (إيرادات أخرى).