شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل اجتماع تطوير المتحف الكبير ومنطقة آثار سقارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الوزارية اجتماعها الرابع لمتابعة خطط مشروعات تطوير منطقتى المتحف المصرى الكبير بالرماية، والمتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط ومنطقة آثار سقارة.

وأشار اللجنة على أهمية هذه المشروعات لما ستقوم به من تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين والمواطنين لما تمثله من نقلة حضارية بهذه المناطق.

Advertisements

وخلال الاجتماع تم مناقشة عدد من النقاط المتعلقة بمشروعات التطوير شملت عرض تصويرى لتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، شملت تصور دخول المتحف المصرى الكبير، بجانب رفع كفاءة الطريق الدائرى والمنازل والمطالع المؤدية له، هذا بالاضافة إلي مناقشة تطوير وتأمين المحور المؤدى إلى منطقة آثار سقارة وإقامة بعض الكافيتريات والمطاعم والبازارات ودورات المياه على الطريق، مع الحفاظ على الطابع التاريخى للمنطقة.

كما تم أيضاً مناقشة التصور المبدئي لمشروع رفع كفاءة وتطوير المنطقة المحيطة بالمتحف القومي للحضارة المصرية لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والكباري المحيطة به والمؤدية له، بالإضافة الي تطوير منطقة بحيرة عين الصيرة، وإنشاء منطقة سياحية بها، وإقامة بعض الأنشطة الترفيهية من مطاعم و كافتيريات لتكون متنزهاً للمواطنين و السائحين. و سوف تنتهي اللجنة من وضع التصور النهائي لهذه المناطق في غضون ١٥ يوما و سوف يتم مناقشتها خلال اجتماع اللجنة القادم.