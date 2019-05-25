فالنسيا يسقط برشلونة ويتوج بطلا لكأس ملك إسبانيا

توج فريق فالنسيا بطلا لكأس ملك إسبانيا، بعد فوزه في النهائي على برشلونة، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم السبت، بملعب بينيتو فيامارين، بمدينة إشبيلية.

وأنهى فالنسيا، الجولة الأولى متقدما بهدفين دون رد، وقعهما كل من كيفن غاميرو، في الدقيقة 21، ورودريغو مورينو، في الدقيقة 33، على الرغم من السيطرة الواضحة للفريق الكتلوني على اللعب، وخلقه لمجموعة من الفرص.

وفي الجولة الثانية، تحول اتجاه الكرة بشكل كلي صوب مرمى حارس فالنسيا، في محاولة من “البارصا”من أجل تقليص النتيجة، وهو الأمر الذي تأتى لهم، بواسطة نجم الفريق الأول، ليونيل ميسي، الذي وقع أول أهداف برشلونة في هذا النهائي.

وبدا برشلونة متاثرا كثيرا من غياب الثنائي عثمان ديمبيلي، والأروغواياني لويس سواريز، فعجز النادي عن تجسيد سيطرته شبه المطلقة على الكرة ( 71 بالمائة)، وتحويلها إلى هدف ثاني، والتعديل، لتنتهي المباراة بخسارة برشلونة بهدفين مقابل هدف وحيد، ليفقد بذلك لقب كأس الملك، ويعلن تتويج فالنسيا باللقب للمرة الثامنة في تاريخه.