الـ”كاف” يعين باكاري غاسما حكما لإياب نهائي العصبة بين الترجي والوداد

عين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم السبت، الحكم الغامبي، باكاري غاساما، لإدارة مباراة الترجي التونسي والوداد البيضاوي، يوم الجمعة المقبل، بملعب “رادس” بتونس، في إياب نهائي عصبة الأبطال الإفريقية.

وسيدير غاساما، نهائيا جديدا، بعد أن أدار إياب نهائي النسخة قبل الماضية، التي جمعت الوداد البيضاوي، بالأهلي المصري، وانتهت بتتويج الفريق المغربي، بملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وسيساعد غاساما، مساعدين اثنين من الطوغو، الأمر يتعلق بكل من جبريل كومارا، وماليك حاج صومبو.

وخلف شاشة تقنية الفيديو “الفار”، سيكون هناك فريق حكام، يترأسهم الحكم الزامبي، جياني سيكازوي، الذي سبق له وأن أداء ذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الأخير، بين نهضة بركان والزمالك المصري.

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وتتفاءل جماهير الفريق الأحمر كثيرا بهذا الحكم، وتتمنى أن يكون منصفا في لقاء العودة في تونس، وأن يقدم أداءا أضفل من ذلك الذي قدمه زميله المصري، جهاد جريشة، في مباراة الذهاب، أمس الجمعة، بالمجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

جدير ذكره أن مباراة أمس انتهت بالتعادل بهدف لمثله، في انتظار الحسم في مباراة الإياب في تونس، يوم الجمعة المقبل.