طنجة.. شاب يضع حدا لحياته بلف حبل على عنقه

اهتزت مدينة طنجة، اليوم السبت، على وقع حالة انتحار جديدة، عندما أقدم شاب لا يتجاوز 20 سنة على خنق نفسه بحي مغوغة صغيرة.
ووفق معطيات، حصل عليها “اليوم 24″، فإن الشاب كان يعاني من اضطرابات نفسية، ما أدى به إلى وضع حد لحياته داخل منزله.
وفور علمها بالحادث، انتقلت سيارة الاسعاف إلى عين المكان مرفوقة بالعناصر الأمنية المختصة، حيث فتحت تحقيقا في ذلك لمعرفة ظروف وملابسات الواقعة، فيما تم نقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات بالمستشفى الجهوي محمد الخامس.
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