أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة خنيفرة، أول أمس الخميس، أولى الأحكام في سلسلة المحاكمات التي انطلقت بمجموعة محاكم مغربية في قضية مراكز النداء الوهمية، والتي بدأت أطوارها بمداهمة خمسة مراكز، والتحقيق مع 100 شخص، بينهم 6 مسيرين، ضمنهم أشخاص في حالة اعتقال، ومتابعون آخرون في حالة سراح، أغلبهم فتيات قاصرات جرى ضبطهن داخل المراكز الوهمية التي كانت تقرصن المكالمات، مخلفة أضرارا تجاوزت 200 مليون سنتيم.
وأصدرت محكمة خنيفرة أحكاما بلغت في مجموعها 6 سنوات وأربعة أشهر في حق 3 مسؤولين و14 فتاة، تراوحت بين 10 أشهر نافذة، و4 أشهر موقوفة التنفيذ، مع تحديد غرامات مالية لكل المتابعين في القضية.
كانت هذه تفاصيل خبر خنيفرة.. 6 سنوات و4 أشهر لـ17 متهما في مراكز النداء الوهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.