الجيش الليبي يعلن التقدم في طرابلس

طرابلس ـ وكالات: أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية خليفة العبيدي، أن قوات الجيش الليبي تقدمت من جميع المحاور القتال في العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى أن القوات البرية تخوض معارك على الأرض بمساندة سلاح الجو الليبي. وقال العبيدي في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن “الجيش الليبي ووحداته العسكرية تتقدم من جميع محاور القتال في جنوب وشرق العاصمة طرابلس بمساندة سلاح الجو الليبي”.

وكان الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلن، ليل الرابع من أبريل الماضي، إطلاق عملية للقضاء على ما وصفته بـ “الإرهاب” في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن “حالة النفير” لمواجهة هذه التحركات متهما حفتر بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وكان مسؤول المركز الإعلامي للواء 73 مشاة المنذر الخرطوش التابع للقيادة للجيش الليبي، أعلن أن قوات الجيش الليبي تقدمت خلال 72 ساعة الأخيرة في عدة مناطق جنوب وشرقي العاصمة الليبية طرابلس، مشيرا إلى سيطرتهم على منطقة الأحياء البرية بالكامل. وقال الخرطوش إنه “تقدمات قوات الجيش الليبي خلال 72 ساعة الأخيرة كانت ممتازة جدا للوحدات العسكرية في عدة نقاط، أبرزها تطهير منطقة الأحياء البرية بالكامل”. وأشار إلى أن “الجيش الليبي قد تمكن من تدمير 16 آلية للمليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس باستخدام الأسلحة الذكية للقوات البرية وعدد كبير دمر بقوة سلاح الجو وغنم 3 آليات وخسائر بالجملة في صفوف المليشيات المسلحة”.