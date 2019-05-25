انتخابات البرلمان الأوروبي.. تنتقل إلى لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا

في السياسة 26 مايو,2019 نسخة للطباعة

40% من الألمان يؤيدون استقالة ميركل حال هزيمة حزبها

بروكسل ـ وكالات: توجه الناخبون في لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا إلى مراكز الاقتراع أمس السبت للادلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي ، ليضيفوا بذلك أصواتهم إلى أصوات ناخبي كل من بريطانيا وهولندا وايرلندا وجمهورية التشيك، في اليوم قبل الأخير من الانتخابات. ويحق لنحو 418 مليون ناخب في الدول الـ 28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المشاركة في الانتخابات التي انطلقت الخميس الماضي وتستمر حتى وقت لاحق من اليوم الأحد، وهي واحدة من أكبر الممارسات الديمقراطية في العالم. وبدأت الانتخابات دورة سياسية جديدة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك تحول في قيادة مؤسساته. كما تأتي الانتخابات في وقت يشهد حالة من البحث عن الذات بسبب خروج بريطانيا المقرر والتهديدات من داخل وخارج التكتل. وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن الأحزاب اليمينية المتطرفة يمكن أن تحقق مكاسب، الأمر الذي قد يعرقل قدرة الاتحاد الأوروبي على صنع القرار في السنوات الخمس المقبلة. وعادة ما يكون الإقبال ضعيفا في انتخابات البرلمان الأوروبي التي غالبا ما تعزز الأحزاب المتطرفة. وفي الوقت نفسه، تنهي جمهورية التشيك يومها الثاني من التصويت أمس السبت، حيث يتنافس حزبا الائتلاف وهما حزب “أنو” (نعم) الشعبوي الليبرالي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على 21 مقعدا في التشيك.

وفي التصويت الذي جرى عام 2014، سجلت البلاد واحدة من أقل معدلات المشاركة في التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي حيث بلغت نسبة التصويت 18 بالمئة. وفي سلوفاكيا المجاورة، سيختار الناخبون 13 مرشحا. ونسبة الإقبال في عام 2014 كانت أقل مما كانت عليه في جمهورية التشيك حيث بلغت 13 بالمئة. من جهة اخرى أعرب أكثر من 40% من الألمان في استطلاع للرأي عن تأييدهم لاستقالة المستشارة أنجيلا ميركل، حال تعرض تحالفها المسيحي لخسارة واضحة في انتخابات البرلمان الأوروبي اليوم الأحد.