خيانة الحمدين وتمويل إرهاب الحوثي.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نظام الحمدين يخون حلفاءه، ومليشيا الحوثي الانقلابية تنهب أموال الزكاة في اليمن لتمويل العمليات الإرهابية، والمعارضة التركية تستعد لهزيمة أردوغان مرة ثانية في إسطنبول، وترامب يتجه إلى اليابان، وغيرها من الأخبار في المجالات كافة تجدها في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية" ليوم السبت 25 مايو/أيار 2019.. للاطلاع اضغط هنا.



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