الجيش اليمني ينتزع 76 ألف لغم حوثي منذ الانقلاب

كشف مدير البرنامج الوطني للتعامل مع الألغام العميد أمين العقلي، السبت، قيام فرق الجيش اليمني بنزع 76 ألف لغم حوثي، بينها 14 ألف مضادة للأفراد ومحرمة دوليا و62 ألف لغم مضادة للآليات، منذ بداية الانقلاب على الشرعية.

وقال المسؤول اليمني، خلال الاجتماعات الدورية ﻟﻸطراف ﻓﻲ اتفاقية حضر الألغام المضادة للأفراد المنعقدة بمدينة جنيف السويسرية، إن ألغام مليشيا الحوثي الانقلابية تقتل المدنيين وتعطل مصالحهم الحيوية.

وأضاف العقيلي أن "اليمن شهدت منذ انقلاب مليشيا الحوثي على الشرعية أسوأ مرحلة في تاريخها من ناحية الحرب التي أدت إلى تلوث مساحات واسعة بالمقذوفات والذخائر، إضافة إلى اﻻﺳﺗﺧدام اﻟواﺳﻊ ﻟﻸﻟﻐﺎم من قبل الحوثيين بنماذج ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ أﻛﺛر ﺧطورة ﻻ ﺗﻣﯾز ﺑﯾن مدنيين وعسكريين".

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وأفاد بأنه تم نزع أكثر من 14 ألف لغم مضادة للأفراد و62 ألف لغم مضادة للآليات.

وتابع "تعلم المليشيا أن الألغام لن تعرقل اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ؛ لكن الهدف منها قتل اﻟﻣواطﻧﯾن وﺗﻌطﯾل ﻣﺻﺎﻟﺣﮭم اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟطرق واﻟﻣزارع واﻟﻣراﻋﻲ وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ الذي ﯾﺳﺗﻣر ﺗﺄﺛﯾره ﻋﺷرات اﻟﺳﻧﯾن، إذ ﯾﺗطﻠب اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ إﻣﻛﺎﻧﯾﺎت ﻛﺑﯾرة ﻻ ﺗﻣﺗﻠﻛﮭﺎ اليمن ﺣﺎﻟﯾﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﺣد الأدﻧﻰ".

ولفت إلى أن اﻟﻣؤﺷرات االأولية تؤكد أن اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﺳﺗطول بسبب ﻛﺛﺎﻓﺔ الأﻟﻐﺎم وطرق زراﻋﺗﮭﺎ اﻟﻌﺷواﺋﯾﺔ وﺗﻧوع ﻣﺻﺎدرھﺎ وﺗﻛﺎﻟﯾف رﻓﻌﮭﺎ ﻣﺳﺗﻘﺑﻼ.

وتقول تقارير يمنية حكومية إن مليشيا الحوثي المدعومة إيرانيا زرعت منذ انقلابها على الشرعية أكثر من مليون لغم، ما أدى إلى مقتل وجرح آلاف المدنيين بعديد من المناطق.