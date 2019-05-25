بالفيديو.. مونديال الأندية الأول يتصدر ذكريات فؤاد أنور الرمضانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استعاد نجم الكرة السعودية السابق فؤاد أنور ذكريات مشاركاته مع النصر في أول نسخة لكأس العالم للأندية، خلال حوار خاص أجرته معه "العين الرياضية".
وسجل أنور هدفا للنصر في شباك الرجاء البيضاوي خلال اللقاء الذي جمع بينهما خلال مونديال الأندية موسم 2000، في المباراة التي انتهت نتيجتها 4-2.
وكان فؤاد أنور سجل هدفا شهيرا للمنتخب السعودي في شباك بلجيكا، في كأس العالم 1994، حينما قاد منتخب بلاده لدور الـ16 من المسابقة خلال مشاركته الأولى في البطولة.
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