إيران تكشف عن أسلحة سرية لإغراق سفن أمريكا بالخليج

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إيران
هدد مرتضى قرباني، مستشار القيادة العسكرية الإيرانية، اليوم، بإغراق السفن الحربية الأمريكية في الخليج العربي باستخدام أسلحة سرية، لم يكشف عن أي تفاصيلها. وقال قرباني، لوكالة أنباء محلية "بوسع إيران أن تلقي بسفن أمريكا الحربية إلى قاع البحر بطواقمها وطائراتها باستخدام أسلحة سرية". وأضاف، حسب وكالة "رويترز": "أعتقد أن الأميركيين العقلانيين والقادة العسكريين المتمرسين لن يسمحوا للراديكاليين الأميركيين ببدء الحرب"، على حد تعبيره. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت، قبل أيام، إرسال حاملة طائرات وقاذفات "بي 52" إلى الخليج العربي، بسبب تهديدات طهران.
ويرجح مراقبون أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية".وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية استعرض، الجمعة، عددا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.وتصاعدت
ويرجح مراقبون أن إيران لا تملك أسلحة سرية، وأن حديث مسؤوليها لا يعدو أن يكون سوى "تصريحات ميكروفونية وحركات استعراضية".
وكان فريق التواصل التابع لوزارة الخارجية الأميركية استعرض، الجمعة، عددا من الأسلحة التي أعلنت طهران عن ابتكارها، ليتضح أنها مجرد أكاذيب أو نسخة مقلدة لأسلحة صنعت في دول أخرى.
وتصاعدت حدة التوتر بين الدولتين، بعدما عززت واشنطن وجودها العسكري في الشرق الأوسط، في مواجهة تهديدات إيرانية.
والجمعة، قال مسؤول بارز في وزارة الدفاع الأمريكية إن الولايات المتحدة تنحي باللائمة على إيران ووكلائها في هجمات استهدفت، مؤخرا، سفنا تجارية في خليج عمان قبالة السواحل الإماراتية، إلى جانب هجوم صاروخي في العاصمة العراقية.
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