شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا: محتجو السترات الصفراء يشتبكون مع الشرطة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (باريس)

اشتبك محتجو السترات الصفراء مع شرطة مكافحة الشغب الفرنسية في العاصمة باريس ومدينة اميان بشمال فرنسا، اليوم (السبت)، وذلك مع تضاؤل حجم الحركة المناهضة للحكومة في أسبوعها الثامن والعشرين على التوالي.

وذكر مكتب رئيس شرطة اميان، أن شرطة المدينة، وهي مسقط رأس الرئيس إيمانويل ماكرون، أطلقت الغاز المسيل للدموع على نحو 1200 متظاهر، بعدما رشق محتجون الشرطة بالحجارة، وهاجموا فروع بنوك محلية، وأضرموا النار في صناديق القمامة.