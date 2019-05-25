شكرا لقرائتكم خبر عن تجدد المواجهات في العاصمة الليبية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (طرابلس)اندلع قتال ضار في العاصمة الليبية طرابلس اليوم (السبت) مع بدء الجيش الوطني الليبي (قوات شرق ليبيا) محاولة جديدة للتقدم إلى داخل المدينة التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دولياً، والميليشيات التابعة لها.
وقال سكان إن الجيش الوطني الليبي قام بمحاولة جديدة صباح اليوم للتقدم على طريق يمتد من المطار السابق، الذي يقع بضاحية جنوبية، إلى وسط المدينة، لكن لا يوجد مؤشر على إحراز تقدم.
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