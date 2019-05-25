المعارضة السورية تستهدف ميليشيات الأسد في حلب

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (إسطنبول) تجددت الاشتباكات بين الفصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب اليوم (السبت)، في ظل اشتباكات مماثلة في مناطق ريف حماة ومحيط محافظة إدلب. تجددت الاشتباكات بين الفصائل المعارضة المسلحة وقوات النظام السوري في ريف حلب اليوم (السبت)، في ظل اشتباكات مماثلة في مناطق ريف حماة ومحيط محافظة إدلب. وفي عملية عسكرية جديدة للمعارضة السورية، نفذت مجموعة من مقاتلي «فيلق الشام» عملية تسلل عسكرية، ضد مواقع الميليشيات التي تساند قوات النظام، قرب بلدة «بيانون» في ريف حلب الشمالي، فيما ذكرت مصادر إعلامية أن عدداً من عناصر الميليشيات قتلوا خلال عملية الاقتحام، التي نفذت أمس (الجمعة) في «معرستة الخان» قرب بلدة «بيانون»، موضحة أن الميليشيات شنت حملة قصف مكثفة على بلدة «بيانون» ومحيطها إثر العملية.



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