شكرا لقرائتكم خبر عن السودان: البرهان في القاهرة.. واجتماع لقوى التغيير بعد غدٍ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب، محمد حفني (القاهرة، الخرطوم)

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقاهرة اليوم (السبت)، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يزور مصر حاليًا.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في تصريح بعد اللقاء، إنه تم التوافق على أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

وتعد زيارة البرهان للقاهرة الأولى له خارج السودان، منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 أبريل الماضي.

من جهة ثانية، تعقد قوى الحرية والتغيير المعارضة اجتماعاً بعد غدٍ (الإثنين)، لبحث تكوين المجلس القيادي كمرجعية سياسية للبلاد، فيما قال تحالفُ «نداء السودان»، أحد مكونات قوى الحرية والتغيير في بيان حول الوضع السياسي الراهن، إن الخلاف حول رئاسة المجلس السيادي يمكن تجاوزُه عبر الحوار والتفاوض.