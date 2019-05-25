الميليشيات الحوثية تواصل انتهاك القوانين الدولية الإنسانية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تواصل الميليشيات الحوثية جرائمها بحق المدنيين وانتهاك القوانين الدولية الإنسانية.

حيث كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع عن كم هائل من الألغام الأرضية التي زرعتها الميليشيات الحوثية، ضاربة عرض الحائط كل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.

ونزعت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، كميات كبيرة من الألغام في تلك المناطق.