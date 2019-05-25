السيسي يبحث مع البرهان التطورات السودانية في القاهرة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان، على رأس وفد بطائرة خاصة من الخرطوم فى زيارة لمصر استغرقت ساعات عدة.

ضم الوفد المرافق للبرهان 13 مسؤولا فى المجلس العسكري السودانى وكبار مساعدى البرهان، والتقى بعدد من كبار المسؤولين والشخصيات المصرية إلى جانب الرئيس السيسى لاستعراض آخر التطورات على الساحة السودانية. جاءت الزيارة قبل أيام من إضراب عام دعا إليه تجمع المهنيين السودانيين، الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.

من جهته، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن القارة الأفريقية تسير بثبات نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال تنفيذ الخطة الطموحة المتمثلة في أجندة 2063 وقال «من المهم تطوير البنية الأساسية والاستفادة من القطاع الخاص».