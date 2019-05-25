السعودية: الإرهابيون لم يراعوا حرمة المكان في كابول وكويتا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها للتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة كابول بجمهورية أفغانستان الإسلامية، والتفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدا في مدينة كويتا جنوب غربي باكستان، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة، مع التمنيات بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذه الأعمال الإرهابية التي روعت الآمنين ولم تراع حرمة المكان والزمان، وختم المصدر تصريحه بالتأكيد على وقوف المملكة إلى جانب الدولتين الشقيقتين ضد كل صور العنف والإرهاب والتطرف.
ونقلت شبكة إيه بي سي نيوز الإخبارية الأمريكية عن سليم أبرو مسؤول بالمستشفى المدني الرئيسي بمدينة كويتا قوله: إن 28 شخصا أصيبوا فيما أوضح نائب مفتش الشرطة عبدالرزاق تشيما أن الانفجار وقع في مسجد بحي «بشتون أباد» أثناء صلاة الجمعة.
وفي كابل، استهدف الانفجار مسجد التقوى، بينما كان العشرات يتجمعون داخله للصلاة، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة نحو 20 آخرين، جميعهم مدنيون.
ضحايا تفجيري كابول وكويتا:
- 3 قتلى و20 مصابا في تفجير مسجد كابول
- قتيلان و28 مصابا في تفجير كويتا
- مقتل رجل الدين مولوي ريحان المؤيد للحكومة الأفغانية
- إمام مسجد كويتا بين الضحايا
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