السعودية تمكن 45 امرأة من معيلات الأسر في حضرموت

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - المكلا، عدن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أدوات المهنة لـ25 من معيلات الأسر في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت ضمن مشروع تحسين سبل العيش باليمن، كما وزع الأدوات على 20 معيلة في مديرية الشحر بنفس المحافظة.

وأكد منسق مساعد لقطاع التدريب والتأهيل المهني بمشروع تحسين سبل العيش رامي أحمد العكبري أن المشروع يأتي ضمن التدخلات الإنسانية التنموية التي يمولها مركز الملك سلمان للإغاثة لتأهيل المعيلات، والذي استهدف أخيرا 45 امرأة من معيلات الأسر في مديريتي المكلا والشحر واللاتي أخذن دورات مهنية في الإسعافات الأولية والتصوير وصيانة الجوالات، وتم ختمها بدورة إدارة المشاريع الريادية وتنمية المهارات الحياتية، وذلك ليكتسبن معرفة كيفية إعداد مشروعهن الخاص وصقل موهبتهن وعرض خبرتهن، وأفاد العكبري بأنه وبعد إتمام تدريبهن في الجوانب المهنية تم تسليم أدوات المهنة للمعيلات من أجل انخراطهن في سوق العمل الذي بدوره سينمي حياتهن وحياة من يعلن.

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من جهتها، شكرت المدير ة التنفيذية لجمعية الأسرة السعيدة منى صافي مركز الملك سلمان للإغاثة على تنفيذ مثل هذه البرامج والمشاريع، والتي تسهم في دعم معيلات الأسر، وذلك لتحسين سبل عيشهن، وعبرت المعيلات عن شكرهن الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة لمنحهن المنح وأدوات المهنة، وكذا حصولهن على فرص تدريبية تمكنهن من تحسين دخلهن المعيشي.

واستكمل مركز الملك سلمان توزيع السلال الغذائية ووجبات الإفطار الرمضانية في محافظات اليمن وعدد من الدول حول العالم، حيث وزع 400 سلة غذائية في منطقة «ببنا ستمهور بدرا» في جمهورية بنجلاديش ضمن مشروع الفطور الرمضاني، مكونة من الأرز والعدس والسكر وزيت الطعام والملح تزن 25 كجم.

وسيتم توزيع نحو 30,000 سلة غذائية من خلال عدد من البرامج في شهر رمضان المبارك يستفيد منها 120 ألف شخص بقيمة إجمالية تبلغ 3 ملايين ريال سعودي.