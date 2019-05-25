معركة «قطع الوريد» تعجل باقتلاع الحوثيين من تعز

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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أعلن محافظ تعز نبيل شمسان انطلاق معركة «قطع الوريد» ضد ميليشيات الحوثي، وأفادت قوات الجيش اليمني بمقتل أكثر من 13 عنصرا من المسلحين الحوثيين بمعارك في تعز.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية «سبأ» أمس عن مصدر عسكري في اللواء 170 دفاع جوي قوله إن «وحدات من اللواء هاجمت مواقع الميليشيات الانقلابية، وتمكنت من السيطرة على محطة الجهيم والمباني المحيطة، وأوضح المصدر أن تلك المواقع تمثل أحد أهم الخطوط الدفاعية للميليشيات شمال مدينة تعز .
وأضاف المصدر أن «مدفعية اللواء 170 دفاع جوي تمكنت من استهداف عدد من المواقع المحصنة وتدميرها بالكامل»، مشيرا إلى أن المعارك بين الطرفين أسفرت عن مقتل أكثر من 13 عنصرا من الحوثيين بهدف اقتلاعهم من المحافظة.
وتواصل القوات اليمنية المشتركة والمقاومة الجنوبية بإسناد مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية تقدمها في العديد من جبهات القتال في محافظة الضالع وصعدة، وأكد مصدر محلي أن وحدات الجيش والمقاومة والحزام سيطرت على المناطق الممتدة من قرى حمر وحتى قرى هجار، سدر، يمر، غول زيد، غول الحاج علي، لكمة ثعلان، غول الدواب، تباب دبيان، وادي دبيان، قرن الزريبه، مقاسم عصيد، وتبة خزان شخب، باتجاه منطقة الفاخر شمال مدينة قعطبة وسط أنباء عن تقدم مماثل غرب المديرية باتجاه منطقة الشخب.
وأشار المصدر إلى أن هذا الإنجاز الميداني للجيش جاء عقب السيطرة في وقت سابق على العديد من المواقع في سدر وغول النواب وسايلة خرفة ومواقع بير الحضرمي وخزان العذربي وقرية القفلة وباب غلق شمال مديرية قعطبة، وفي جبهة حجر شمال الضالع حققت القوات المشتركة تقدما وسط معارك مستمرة من ثلاثة محاور بعد هجوم كاسح للقوات المشتركة وإحكام سيطرتها على منطقة ” الدوحجة و محطتي البعوة والغاز ومفرق عويش“.
وفي الحديدة كثفت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران من عمليات قصف الأحياء السكنية في مدن الحديدة ومواقع الجيش في خرق للهدنة الأممية، وسط تجاهل أممي لهذه الخروقات، وطالت القذائف المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة الثقيلة مستشفى محليا ومركزا صحيا وسقطت عشرات القذائف على الأحياء السكنية.
وفي جبهة الحشوة بصعدة المعقل الرئيس للحوثي حررت قوات الجيش المسنودة بمقاتلات التحالف العربي جبال «القاهرة» والتلال المحيطة بها، وأطبقت الحصار على جبل «القناصين» مع السيطرة النارية عليه».
وفي محافظة حجة شنت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية سلسلة غارات على مواقع وتعزيزات ميليشيات الحوثي، واستهدفت الغارات مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها، بمنطقة البداح بمديرية عبس، سقطت فيها قيادات ميدانية.
مشاهدات يمنية
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