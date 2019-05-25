زيادة القوات الأمريكية تصيب طهران بالرعب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد

ظهرت علامات الخوف والرعب على النظام الإيراني مع تزايد القوات الأمريكية في منطقة الخليج، وارتفاع احتمالات الحرب.

وفي لهجة مليئة بالخوف حذر وزير الخارجية الإيراني محمد ظريف من عواقب زيادة أعداد القوات الأمريكية في الخليج، وقال في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) قبل مغادرته باكستان عائدا إلى بلاده «إن مثل هذه الخطوات تشكل تهديدا خطيرا لمنطقتنا»، وأضاف «مثل هذه التصرفات تشكل أيضا تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين».

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وتابع ظريف أن الولايات المتحدة تسوق مزاعم لا أساس لها ضد إيران لتبرير سياستها العدوانية تجاه طهران.

وأدلى ظريف «الذي وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالإرهابي» بهذه التصريحات بعد إعلان ترمب أمس الأول عن إرسال 1500 جندي أمريكي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.

وجاء إعلان ترمب وسط تصاعد التوتر بشدة بين الولايات المتحدة وإيران أخيرا عقب تهديدات الأخيرة بإغلاق مضيق هرمز الذي تمر عبره 40% من إمدادات النفط العالمية بسبب تشديد العقوبات على النفط الإيراني، وردا على ذلك عززت واشنطن قدراتها العسكرية في منطقة الخليج.