طهران تهرب من العقوبات بسوق جديدة للعملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طهران

في خطوة تهدف إلى التهرب من العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، أعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي عن تشكيل سوق جديد لعرض العملات الأجنبية، وذلك بجانب المنظومة الالكترونية «نيما» التي تطرح عبرها العملة الصعبة المتأتية من العوائد التصديرية.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (فارس) أمس عن همتي قوله إنه جرى تأسيس شركة معنية وانتخاب مدير تنفيذي لها وبدأت عملها تجريبيا، حيث سيجري تدشينها رسميا في مرحلة لاحقة.

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وأكد محافظ البنك عدم صحة التقارير التي تتحدث عن إلغاء منظومة «نيما» بعد تدشين السوق المتنوعة، لافتا إلى أنه تم الإيعاز للمصدرين بعرض 50 إلى 60 % من العملات الأجنبية عبر هذه المنظومة.

وتخدم السوق الجديدة أهداف إيران في التهرب من العقوبات الأمريكية، بعد أن هوى الريال الإيراني إلى أدنى مستوياته، وتعد ضمن التدابير التي تستخدمها طهران لإيجاد قنوات بديلة، للمراوغة وتجنب الحظر.

وواصلت عملة الريال الإيرانية هبوطها أمام الدولار الأمريكي، حيث وصلت إلى 160 ألف ريال للدولار الواحد، كما جرى تداول اليورو بـ 180 ألف ريال، يأتي هذا الانخفاض الجديد في قيمة العملة الإيرانية عقب ردود الأفعال الدولية على إعلان الرئيس الإيراني حسن روحاني رسميا تقليص التزامات إيران النووية أمس الأربعاء.