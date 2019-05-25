بومبيو: تجاوزنا الكونجرس من أجل ردع إيران

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن الإدارة الأمريكية ستتجاوز الكونجرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليارات دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل «ردع العدوان الإيراني»، وأوضح بومبيو في بيان أن «هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتعزز الاستقرار في الشرق الأوسط، وتساعد هذه الدول على الدفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».

وقال بومبيو في تغريدتين على حسابه في تويتر «اليوم، وعملا بالسلطة الممنوحة لنا من قبل الكونغرس، قررت وبموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة أن أخطر الكونغرس رسميا بـ 22 عملية بيع أسلحة إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، هذه المبيعات تحمي المواطنين الأمريكيين وشركاءنا بشكل مباشر».

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وأضاف «لقد قدمنا بعض هذه المبيعات إلى الكونغرس قبل 18 شهرا تقريبا، ولكنه فشل في اتخاذ الإجراء، الولايات المتحدة تعد شريكا أمنيا موثوقا، ويجب أن تظل كذلك، في الخليج وعند حلفائنا في جميع أنحاء العالم. إنه أمر أساسي لأمننا القومي».

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية، وقالت إنها أبلغت الكونغرس بأنها ستتجاوزه للموافقة على بيع أسلحة للسعودية.

ووفقا لصحيفة «نيويورك تايمز»، دفع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومسؤولون آخرون كبار، الإدارة الأمريكية للجوء إلى بند يتعلق بحالات الطوارئ في قانون الأسلحة، يتيح لترمب منع الكونغرس من تجميد هذه المبيعات المعلقة حاليا.

وقال السيناتور بوب مينينديز أرفع عضو ديمقراطي في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ إن الكونغرس أبلغ أن الإدارة أصدرت إعلانا طارئا، يسمح لها ببيع الأسلحة إلى السعودية والإمارات وغيرهما على الرغم من اعتراضات داخل الكونغرس على ذلك، وتتمتع وزارة الخارجية بسلطة الاعتراض على الإعلان الوارد في قانون مراقبة تصدير الأسلحة.