شكرا لقرائتكم شاهد.. السيول تكشف جزيرة من الألغام زرعها الحوثي بالبقع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت سيول الأودية الناتجة عن الأمطار في منطقة البقع اليمنية عن كم هائل من الالغام الارضية التي زرعتها الميليشيا الحوثية، في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية الداعية إلى حماية المدنيين ومصادر رزقهم.



وقامت الفرق الهندسية في المنطقة السادسة مدعومة بالإسناد الهندسي لقوات التحالف، بنزع كميات كبيرة من الالغام في تلك المناطق.