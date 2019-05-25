التفاصيل الكاملة لإجتماع السيسي والمجلس العسكري «السوداني»

مصراوي
استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت بقصر الاتحادية، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة، حيث تم عقد جلسة مباحثات ثنائية منفردة تلتها جلسة مباحثات موسعة.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس رحب بالفريق أول عبدالفتاح البرهان بالقاهرة في أول زيارة خارجية له، مؤكداً أن ذلك يعكس الروابط الأزلية التي تجمع شعبي وادي النيل، والترابط التاريخي بين مصر والسودان، ووحدة المصير...
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