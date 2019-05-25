المفتي الميس شدد على دور باسيل: نحيي صاحب المبادرات الإصلاحية

شدد مفتي زحلة و​البقاع​ الشيخ ​خليل الميس​ خلال جولة رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في ​منطقة البقاع​ الغربي على "دور باسيل الذي زحف البقاع لاستقباله بمسلميه ومسيحييه وهيئاته الذي يحمل هموم الخارجية ال​لبنان​ية التي تطل علينا وتطوف على جوانب البقاع وبما أمثل جئنا لنحيي صاحب المبادرات الإصلاحية الرجل القوي في الدولة التي تعتبر همزة الوصل بين الجميع نثمن لكم هذا الدور كما للرئيس ​الحريري​ المبادرة التي أعادت للبنان ومؤسساته دورها"، مثمناً "الاتفاق الذي استطاع أن ينهض بلبنان إلى جانب ​رئيس الجمهورية​ ورئيس ​مجلس النواب​ والوزراء والنواب لحمة هذا البلد".

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