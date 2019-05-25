قماطي زار رئيس بلدية حارة صيدا وتم البحث في شؤون تنموية تهم البلدة

زار وزير الدولة لشؤون ​مجلس النواب​ ​محمود قماطي​ رئيس ​بلدية حارة صيدا​ ​سميح الزين​ وتم البحث في شؤون تنموية تهم البلدة. ولفت الزين الى ان "اللقاء كان مناسبة للاطلاع من معاليه على توجهات ​الحكومة​ في المرحلة الراهنة عشية الانتهاء من درس مشروع ​الموازنة​ والإجراءات التي تنوي القيام بها في ضوء اقرارها من قبل ​المجلس النيابي​، فضلا عن انها كانت فرصة لمعاليه للاستماع الى بعض مطالبنا خصوصا لجهة حث الجهات الحكومية المعنية للاسراع في اعادة ترميم الجدران والطرق التي تضررت بفعل العاصفة التي ضربت ​لبنان​ في الاشهر المنصرمة".

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