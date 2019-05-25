لقاء بين تيمور جنبلاط وعادل فيصل ارسلان على هامش إفطار مشيخة العقل

التقى رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والأمير عادل فيصل أرسلان، على هامش حفل الافطار الذي أقامه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن والمجلس المذهبي للطائفة، دار الطائفة في فردان، في حضور الشيخ حسن والنائب مروان حمادة وأمين السر العام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" ظافر ناصر.
وتم التداول بالمستجدات السياسية، كما تم التطرق إلى الوضع الاقتصادي وكيفية البحث عن المخارج للأزمة القائمة.
كذلك بحث أرسلان وجنبلاط شؤون الطائفة الدرزية، وكان تأكيد مشترك على "ضرورة العمل من أجل تحسين أوضاع أبناء الطائفة من خلال المشاريع الحيوية والإنتاجية".
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