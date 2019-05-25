البعث: تجربة المقاومة الوطنية اللبنانية هي الخيار الأنجع في إستعادة الحقوق

أكدت القيادة القطرية لحزب "البعث العربي الاشتراكي" في لبنان أن "تجربة المقاومة الوطنية اللبنانية هي الخيار الأنجع في إستعادة الحقوق والمحافظة على الكرامة الوطنية والقومية".

وتوجهت بالتهنئة إلى جميع اللبنانيين والعرب بمناسبة الذكرى التاسعة عشر ل​عيد المقاومة والتحرير​، "عندما إندحر ​الجيش الإسرائيلي​ من معظم الاراضي اللبنانية التي كان يحتلها".

وأشادت بـ"تضحيات وبطولات رجال المقاومة الأشاوس الذين صنعوا هذا الإنتصار وبذلوا الغالي والنفيس في سبيل تحرير الأرض وحماية الوطن، فكانت الشهادة النموذج الأعلى للتضحية وكان الشهداء أكرم من في الدنيا وأنبل بني البشر".

كما توجهت بالتحية والتقدير إلى "راعي وحامي هذه المقاومة وسيدها الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، وكذلك الى أبطال ​الجيش اللبناني​ الذين يدافعون عن الكرامة الوطنية ضد العدو الصهيوني"، مغتنمة هذه المناسبة للمطالبة بـ"توفير كل المتطلبات اللازمة للجيش لكي يتمكن من الحفاظ على السيادة الوطنية وترسيخ الأمن والاستقرار".

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كما أشارت القيادة إلى "خطورة ما سيجري في مملكة ​البحرين​ بالشراكة مع الولايات المتحدة الأميركية ومشاركة صهيونية مباشرة في ما يسمى"ورشة عمل اقتصادية" تحت عنوان السلام من اجل الازدهار".

وأدانت مملكة البحرين في "موقفها السافر"، مشيرة إلى أن "هذا العمل يهدف بالدرجة الأولى إلى تصفية ​القضية الفلسطينية​ وتكريس الإحتلال الإسرائيلي"، معتبرة أن "التنمية والازدهار الاقتصادي المزعومين لا يمكن تحقيقهما إلا بإنهاء الإحتلال الإسرائيلي".

وتوجهت بالدعوة إلى "رص الصفوف وتوحيد الكلمة والموقف والبندقية، والعمل على عقد لقاء شامل لكل القوى الوطنية والقومية من أجل الإعلان عن ولادة جبهة كبيرة لمواجهة ​صفقة القرن​ المشؤومة".