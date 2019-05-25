نديم الجميل: لا تكتمل السيادة بدون عودة اللبنانيين المبعدين قسراً على الأراضي الإسرائلية

لفت عضو كتلة "الكتائب اللبنانية" النائب ​نديم الجميل​ بذكرى عيد التحرير إلى أنه "في ذكرى تحرير ​الجنوب​ لا تكتمل السيادة بدون عودة اللبنانيين المبعدين قسراً على الأراضي الإسرائلية".

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