أدرعي عن خطاب السيد نصرالله: الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان

علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي على خطاب الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في عيد المقاومة والتحرير، مشيراً إلى أن "حزب الله يحتفل اليوم بذكرى إنسحاب إسرائيل من بعض مناطق جنوب لبنان، ويسميها عيد المقاومة والتحرير، ولكن الاحتفال الحقيقي هو باحتلاله للبنان"، معتبراً أنه "مع مرور الوقت اتضحت الصورة أكثر للبنانيين، لقد احتلت إيران دولتهم."
وأشار إلى أن "نصر الله قد تحدث عن كون لبنان جزءًا من الجمهورية الإسلامية التي يحكمها ولي الفقيه"، قائلاً: "مضحك أن تحتفل دولة كهذه بما يسمى عيد التحرير".
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