ريابكوف: لا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامجها الصاروخي بشروط

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن "​موسكو​ لا ترى أي عقبات أمام تطوير ​باكستان​ لبرنامجها الصاروخي ، ولكن بما يتوافق مع الالتزامات الدولية ذات الصلة"، مشيراً إلى أنه "يجب على الدول التي تطور برامج ​الصواريخ​ الخاصة بها أن تعمل وفقا للالتزامات الدولية ذات الصلة ولا نرى عقبات أمام تطوير باكستان لبرنامج الصواريخ الخاص بها".

ولفت إلى أن "هناك بعض أنظمة التصدير والرقابة التي تتبعها الدول، وهناك التزامات في إطار الوثائق الموقعة"، مشيراً إلى "اننا ضد الإجراءات التي قد تؤدي إلى تصعيد الموقف، بما في ذلك في منطقة حساسة مثل جنوب آسيا، لكن في هذه الحالة نعتقد أن لكل دولة الحق السيادي في ضمان أمنها".