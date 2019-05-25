الجراد يغزو جنوبي مصر

وجه مسؤول ​الزراعة​ في محافظة ​أسوان​ اللواء أحمد إبراهيم بتكثيف أعمال مقاومة أسراب ​الجراد​ من خلال نشر فرق المكافحة في المنطقة الغربية المتاخمة لطريق أسوان أبو سمبل البري.

وكلف المحافظ رئيس مدينة أبو سمبل، بتوفير الدعم اللوجستي لفرق المكافحة وتجهيز العبارة النيلية لنقل السيارات والمعدات والمبيدات اللازمة إلى المنطقة الشرقية للبدء فورا في أعمال مكافحة الآفة الزراعية.

وشدد إبراهيم على ضرورة متابعة الموقف أولًا بأول وإخطاره شخصيًا بجهود المقاومة والمكافحة للسيطرة على أسراب الجراد والقضاء عليها بشكل نهائي.

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من جهته، أوضح مدير قاعدة الجراد في أسوان المهندس أحمد إسماعيل، بأنه "فور الإبلاغ بوجود مجموعات من أسراب الجراد في منطقة الكيلو 16 بمدينة أبو سمبل انطلقت على الفور فرق المكافحة، وأجري مسح شامل لكافة المساحات الزراعية في المدينة".

وأضاف أن "سبب ظهور أسراب الجراد الصحراوي والإفريقي يرجع إلى أن موسم التكاثر الخاص به يبدأ خلال فصل الصيف من شهر أيار وحتى شهر أيلول، وتقوم فرق المكافحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاومته في حالة رصد أي تجمعات له".

وأشار المسؤول الزراعي المصري إلى أن فرق المكافحة تنطلق من قاعدة الجراد الرئيسية في مدينة أسوان، بالإضافة إلى 11 قاعدة جراد أخرى بأبو سمبل السياحية.