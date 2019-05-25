ارتفاع عدد الوفيات بين متسلقي جبال نيبال

أكّد مسؤولون في ​نيبال​ أن "متسلقًا بريطانيًا قتل لدى هبوطه من على قمة جبل إفرست ليصبح ثامن ضحية تسقط على أعلى قمة جبلية في العالم، وليصل عدد من قتلوا في جبال الهيمالايا في نيبال إلى 18 شخصًا في موسم التسلق الحالي.

وعزا مسؤولون سبب أغلب ال​وفيات​ إلى "إصابة المتسلقين بالوهن والإجهاد بسبب التأخر في قطع الممر المزدحم المؤدي للقمة التي يبلغ ارتفاعها 8850 مترًا".

وأوضحت المسؤولة في إدارة ​السياحة​ ميرا أتشاريا أن روبين ​هاينز فيشر​ (44 عامًا) توفي في منطقة تعرف باسم "منطقة الموت" بسبب انخفاض مستوى الأكسجين فيها لدى هبوطه من القمة.

يذكر أن فيشر هو ثامن شخص يلقى حتفه عند إفرست في موسم التسلق في العام الحالي الذي ينتهي هذا الشهر. ويمكن تسلق إفرست أيضًا من جهة التبت ووردت تقارير عن وفيات هناك هذا الموسم أيضًا.