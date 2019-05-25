ضبط أكثر من 24 ألف كيس دقيق منتهية لبرنامج الغذاء العالمي في صنعاء

أعلنت الجمعية اليمنية ل​حماية المستهلك​ في ​صنعاء​ عن ضبط 24570 كيس دقيق منتهي الصلاحية في مخازن برنامج الغذاء العالمي خلال الشهر الماضي، داعية المانحين إلى "إعادة تقييم دور البرنامج وعمل آلية جديدة تتمثل بالمساعدات التقنية عبر البنوك والبريد".

ووفقاً لقناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة ​أنصار الله​ "​الحوثيين​"، "تم إتلاف 90 طناً من الدقيق غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من قبل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس"، لافتة إلى "الكمية تم إتلافها بين منتصف نيسان الماضي ومنتصف أيار الجاري".

ودانت ​جمعية حماية المستهلك​ بصنعاء ما وصفته بـ "الدور اللاإنساني المستمر الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي نتيجة استشراء الفساد".

كما دعت جمعية حماية المستهلك بصنعاء، إلى "استبدال عملية الاستيراد بشراء منتجات الدقيق والزيوت والبقوليات من المنتجين والمصنعين اليمنيين لاستقرار العملة الوطنية وخلق فرص عمل جديدة".

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وكانت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في صنعاء التي تديرها جماعة أنصار الله، أعلنت الاثنين الماضي، رفض دخول 163 ألف كيس دقيق تابعة ل​برنامج الأغذية العالمي​، ميناء الحديدة بسبب وجود حشرات فيها.

وهدد برنامج الغذاء العالمي، في بيان، بـ "تعليق مساعداته الغذائية بصورة تدريجية جراء ما أسماه "الدور المعيق وغير المتعاون لبعض قادة الحوثيين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم".

وذكر البرنامج، في بيانه، أن "العاملين في المجال الإنساني في اليمن لم يُمنحوا حق الوصول إلى الجياع. كما تم حظر قوافل المساعدات، فيما تدخلت السلطات المحلية في عملية توزيع الأغذية".

وأشار إلى "وضع عقبات متكررة أمام عملية اختيار البرنامج المستقلة للمستفيدين من مساعداته".