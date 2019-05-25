صالح مسلم: القوات الأميركية باقية في سوريا لعامين أو أكثر على الأقل

انتقد مسؤول "العلاقات الخارجية في ​حزب الاتحاد الديمقراطي​ الكردي" ​صالح مسلم​، موقف ​روسيا​ من توجهات حزبه، منوهاً بأن "​موسكو​ لعبت دوراً سلبياً تسبب في عدم حصول الكرد على حقوقهم في ​سوريا​".

ولفت إلى "اننا كنا نأمل من روسيا الاتحادية الكثير، عندما أتوا إلى سوريا، كنا نتوقع منهم ممارسة بعض الضغوط على "النظام" لقبول الحل السياسي، لكن ذلك لم يحصل"، معرباً عن "خيبة أمله من روسيا التي تحاول إرضاء ​تركيا​ والتوسط بينها وبين ​النظام السوري​ وعقد صفقات معها من وراء الكواليس"، مشيراً إلى "الدور السلبي لموسكو، والذي انعكس على حقوق الشعب الكردي ومجمل الحل السياسي في سوريا".