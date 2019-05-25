ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه "قتل 19 طالبا على الأقل في الهند نتيجة حريق اندلع في مركز تجاري بوسط مدينة سورات، يضم معهدًا تعليميًا"، مشيرة إلى أن "الحريق شب أيضًا في مصعد المبنى، لم يتمكن الطلاب من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من الطابق الرابع، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض".
وأكّد المتحدث باسم رئيس وزراء الولاية أن "ضحايا الحريق، طلبة تقل أعمارهم عن 20 عامًا، كانوا يحضرون درسًا عن التصميم وقت الكارثة".
ولفتت الشرطة الهندية إلى أنها تعتقد أن "الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بمصعد المبنى".
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن أسفه لوقوع الحادث، معزيًا بالضحايا، وقال إنه أعطى تعليماته لمساعدة أولئك الذين تأثروا من جراء الكارثة.
كانت هذه تفاصيل خبر حريق يقتل 19 طالبا داخل مركز تعليمي في الهند لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.