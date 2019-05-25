حريق يقتل 19 طالبا داخل مركز تعليمي في الهند

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أنه "قتل 19 طالبا على الأقل في ​الهند​ نتيجة حريق اندلع في مركز تجاري بوسط مدينة سورات، يضم معهدًا تعليميًا"، مشيرة إلى أن "الحريق شب أيضًا في مصعد المبنى، لم يتمكن ​الطلاب​ من الفرار، فحاول 12 منهم القفز من الطابق الرابع، لكن 3 منهم ماتوا جراء الارتطام الشديد بالأرض".

وأكّد المتحدث باسم رئيس وزراء الولاية أن "ضحايا الحريق، طلبة تقل أعمارهم عن 20 عامًا، كانوا يحضرون درسًا عن التصميم وقت الكارثة".

ولفتت ​الشرطة الهندية​ إلى أنها تعتقد أن "الحريق وقع نتيجة ماس كهربائي بمصعد المبنى".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الهندي ​ناريندرا مودي​ عن أسفه لوقوع الحادث، معزيًا بالضحايا، وقال إنه أعطى تعليماته لمساعدة أولئك الذين تأثروا من جراء الكارثة.