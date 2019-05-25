السيسي: ندعم بشكل كامل أمن واستقرار السودان

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تصريح له بعد زيارة رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان أن "زيارة البرهان تعكس الروابط الأزلية التي تجمع بين شعبي مصر والسودان والترابط التاريخي ووحدة المصلحة والمصير المشترك"، مشيراً إلى "اننا ندعم بشكل كامل أمن واستقرار السودان ونساند الإرادة الحرة لخيارات الشعب السوداني في صياغة مستقبل بلاده".
ولفت إلى "أننا نتابع عن كثب جميع التطورات والتفاعلات الراهنة على الساحة السودانية"، مؤكداً "ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومستعدون لتقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان لتجاوز هذه المرحلة بما يتوافق مع تطلعات الشعب السوداني بعيدا عن التدخلات الخارجية".
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